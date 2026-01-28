28 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO NEMESIS

Deic prende três integrantes do PCC em Pindamonhangaba e Tremembé

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação Nemesis prende 3 integrantes do PCC
Operação Nemesis prende 3 integrantes do PCC

A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Nemesis, que resultou na prisão de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e apreensão de celulares e anotações.

O objetivo da operação, que é um desdobramento da Operação Hydra, foi desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas nas cidades de Pindamonhangaba e Tremembé.

A ação contou com a expedição de cinco mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão pelo Poder Judiciário. 

Durante as atividades, três integrantes do PCC foram presos. Outros dois alvos não foram localizados e são considerados foragidos pela polícia.

Nos locais das buscas, os agentes apreenderam diversos aparelhos celulares e anotações que serão submetidos a análise pericial para dar continuidade às investigações.

A Deic de Taubaté segue em diligências para capturar os investigados que ainda não foram detidos.

