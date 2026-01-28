A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Nemesis, que resultou na prisão de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e apreensão de celulares e anotações.
O objetivo da operação, que é um desdobramento da Operação Hydra, foi desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas nas cidades de Pindamonhangaba e Tremembé.
A ação contou com a expedição de cinco mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão pelo Poder Judiciário.
Durante as atividades, três integrantes do PCC foram presos. Outros dois alvos não foram localizados e são considerados foragidos pela polícia.
Nos locais das buscas, os agentes apreenderam diversos aparelhos celulares e anotações que serão submetidos a análise pericial para dar continuidade às investigações.
A Deic de Taubaté segue em diligências para capturar os investigados que ainda não foram detidos.