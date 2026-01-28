O homem encontrado morto em área de mata no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, estava próximo a um ponto conhecido por denúncias de tráfico de drogas, na área da rua Vicente Donati Nunes.

O corpo foi localizado no início da noite de terça-feira (27), com sinais de violência. A polícia investiga o caso como homicídio.