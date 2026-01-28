O homem encontrado morto em área de mata no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, estava próximo a um ponto conhecido por denúncias de tráfico de drogas, na área da rua Vicente Donati Nunes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado no início da noite de terça-feira (27), com sinais de violência. A polícia investiga o caso como homicídio.
O encontro do corpo aconteceu durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal). Segundo o registro, os agentes caminharam cerca de 100 metros por uma trilha e visualizaram o cadáver.
O local foi isolado imediatamente e preservado pela GCM até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou a coleta de vestígios por volta de 19h40. Durante o período de preservação, houve chuva intensa, o que pode ter prejudicado vestígios importantes para a investigação, conforme apontado no registro.
Informações preliminares apontam que a vítima apresentava o rosto com ferimentos e indícios de agressões, além de possível estrangulamento com cadarços. Também foi identificado um ferimento na região do abdômen, que ainda será esclarecido (não se sabe, até o momento, se foi causado por disparo de arma de fogo ou por objeto perfurante).
A confirmação da causa da morte e do tipo de ferimento depende dos laudos do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia, que devem orientar os próximos passos da apuração. Enquanto isso, a polícia investiga possível homicídio e trabalha para identificar a vítima e levantar autoria e motivação.