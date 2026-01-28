O filho de 5 anos de Jucimar Júnior, de 36 anos, pergunta diariamente pelo paradeiro do pai, que desapareceu no último sábado (24).

Morador de Caçapava e funcionário da Avibras, Jucimar saiu de casa às 14h para trabalhar como motorista de aplicativo e aceitou a última corrida por volta das 18h, em São José dos Campos.

