O filho de 5 anos de Jucimar Júnior, de 36 anos, pergunta diariamente pelo paradeiro do pai, que desapareceu no último sábado (24).
Morador de Caçapava e funcionário da Avibras, Jucimar saiu de casa às 14h para trabalhar como motorista de aplicativo e aceitou a última corrida por volta das 18h, em São José dos Campos.
Ele conduzia um Ford Ka preto, placa BBR-8D67. O último contato com a esposa ocorreu durante a tarde de sábado e, desde então, o celular permanece desligado.
A família descreve Jucimar como um homem caseiro, apegado ao filho, sem vícios ou desafetos, o que torna a ausência de notícias ainda mais preocupante para os pais, irmãos e esposa.
Todos concentram esforços na divulgação do caso e pedem que a população ajude com qualquer tipo de informação que possa orientar as buscas.
O desaparecimento foi comunicado às autoridades e qualquer pista sobre Jucimar ou o veículo pode ser repassada pelos telefones (12) 99126-8764 ou (12) 99647-5273.