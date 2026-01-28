28 de janeiro de 2026
ONDE ESTÁ JUCIMAR?

Motorista de app some após corrida no Vale; filho chora pelo pai

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Acervo pessoal
Jucimar, de 36 anos, está desaparecido desde sábado (24)
Jucimar, de 36 anos, está desaparecido desde sábado (24)

O filho de 5 anos de Jucimar Júnior, de 36 anos, pergunta diariamente pelo paradeiro do pai, que desapareceu no último sábado (24).

Morador de Caçapava e funcionário da Avibras, Jucimar saiu de casa às 14h para trabalhar como motorista de aplicativo e aceitou a última corrida por volta das 18h, em São José dos Campos.

Ele conduzia um Ford Ka preto, placa BBR-8D67. O último contato com a esposa ocorreu durante a tarde de sábado e, desde então, o celular permanece desligado.

A família descreve Jucimar como um homem caseiro, apegado ao filho, sem vícios ou desafetos, o que torna a ausência de notícias ainda mais preocupante para os pais, irmãos e esposa.

Todos concentram esforços na divulgação do caso e pedem que a população ajude com qualquer tipo de informação que possa orientar as buscas. 

O desaparecimento foi comunicado às autoridades e qualquer pista sobre Jucimar ou o veículo pode ser repassada pelos telefones (12) 99126-8764 ou (12) 99647-5273.

