‘Drive-thru’ do tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos foram fila de carros com compradores de substâncias ilícitas. O local, conhecido como tráfico da "9", o "drive-thru"da droga, funciona na rua Arlinda Pereira Dias, no bairro Campo dos Alemães.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h20, um adolescente foi apreendido por tráfico e com ele foram localizadas mais de 400 porções de drogas, totalizando 735 gramas de entorpecentes diversos.
A ação ocorreu quando policiais militares da 2ª Cia. PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o já conhecido tráfico em sistema de "drive-thru" no local. Portando sacolas plásticas, segundo a PM, o adolescente comercializava entorpecentes.
Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir pelo telhado das casas, mas foi detido na Avenida dos Evangélicos.
Durante a abordagem, foram localizados nas sacolas diversos tipos de drogas e quantia de dinheiro. Foram apreendidos 355g de maconha (169 porções), 140g de cocaína (81 porções), 80g de haxixe (31 porções), 60g de skunk (50 porções), 40 ml de lança-perfume (2 frascos), 35g de ice (22 porções), 25g de crack (79 porções) e R$ 116 em espécie.
A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas, permanecendo o adolescente apreendido e à disposição da Justiça.