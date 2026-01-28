‘Drive-thru’ do tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos foram fila de carros com compradores de substâncias ilícitas. O local, conhecido como tráfico da "9", o "drive-thru"da droga, funciona na rua Arlinda Pereira Dias, no bairro Campo dos Alemães.

Na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h20, um adolescente foi apreendido por tráfico e com ele foram localizadas mais de 400 porções de drogas, totalizando 735 gramas de entorpecentes diversos.