28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com drogas escondidas na cesta da bicicleta

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na cesta de uma bicicleta em Ubatuba.

Ele foi abordado por policiais militares na terça-feira (27) no cruzamento das ruas da Cascata e Francisca Maria de Jesus, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, no bairro Ipiranguinha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe localizou com ele uma porção de maconha e, ao vistoriar a bicicleta, encontrou diversas porções de drogas na cesta, ocultas por uma vestimenta.

Ao todo, foram apreendidas 14 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, 68 porções de maconha e a bicicleta.

O suspeito foi preso por tráfico de entorpecentes e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários