Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na cesta de uma bicicleta em Ubatuba.
Ele foi abordado por policiais militares na terça-feira (27) no cruzamento das ruas da Cascata e Francisca Maria de Jesus, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, no bairro Ipiranguinha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe localizou com ele uma porção de maconha e, ao vistoriar a bicicleta, encontrou diversas porções de drogas na cesta, ocultas por uma vestimenta.
Ao todo, foram apreendidas 14 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, 68 porções de maconha e a bicicleta.
O suspeito foi preso por tráfico de entorpecentes e permaneceu à disposição da Justiça.