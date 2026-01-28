Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na cesta de uma bicicleta em Ubatuba.

Ele foi abordado por policiais militares na terça-feira (27) no cruzamento das ruas da Cascata e Francisca Maria de Jesus, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, no bairro Ipiranguinha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp