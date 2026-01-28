28 de janeiro de 2026
MARIA DA PENHA

Homem é preso após bater a cabeça da esposa na parede na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após empurrar a cabeça da companheira contra a parede no bairro Estufa 2, em Ubatuba, na manhã desta quarta-feira (28).

A Polícia Militar foi acionada para atendimento à ocorrência na rua Paranaense e, no local, encontrou a vítima e o agressor.

Ela relatou ter tido a cabeça empurrada contra a parede, além de ter sofrido puxões de cabelo e apertos nos braços. Além das agressões, ele a impediu de usar o telefone para acionar a polícia.

Diante das evidências e das lesões aparentes, o homem foi preso por violência doméstica, como prevê o artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, e permaneceu à disposição da Justiça.

