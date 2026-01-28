O temporal que atingiu São José dos Campos na tarde de terça-feira (27) provocou quedas de árvores e galhos em diversos pontos do município.
A zona leste foi a região mais atingida e com o maior número de ocorrências.
Ocorrências
No local, equipes de emergência atuaram na avenida Pedro Friggi e nas ruas Filipinas, Trindade, Costa Rica, Cidade de Santiago, Panamá e Venezuela.
O caso mais grave ocorreu na rua Canadá, onde uma árvore caiu sobre uma residência. O imóvel permanece interditado após o desabamento da cobertura do telhado de um dos quartos. Apesar dos prejuízos materiais registrados, não houve feridos.
A prefeitura confirmou ocorrências também no Jardim Motorama, onde houve queda de árvore na avenida das Rosas, e no Jardim Limoeiro com ocorrências na Via Oeste.
Operação de resposta
A operação de resposta contou com o apoio da Defesa Civil e das secretarias de Manutenção da Cidade e Mobilidade Urbana. Segundo a administração municipal, o foco foi garantir a desobstrução das vias, a segurança dos moradores e o restabelecimento imediato do tráfego.
Situação Atual
Na manhã desta quarta-feira (28), equipes ainda trabalham na retirada de galhos e troncos remanescentes. A prefeitura orienta que, em caso de necessidade, a população acione os canais oficiais de atendimento por meio do número 156.