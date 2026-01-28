O temporal que atingiu São José dos Campos na tarde de terça-feira (27) provocou quedas de árvores e galhos em diversos pontos do município.

A zona leste foi a região mais atingida e com o maior número de ocorrências.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrências