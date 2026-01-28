28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

VEJA VÍDEO: Incêndio em caminhão interdita a Via Dutra em Arujá

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um incêndio em um caminhão provocou a interdição total da Via Dutra, na altura do km 199, em trecho na cidade de Arujá, na madrugada desta quarta-feira (28). O bloqueio ocorreu no sentido Rio de Janeiro–São Paulo e causou grande impacto no tráfego da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações iniciais, o fogo começou por volta das 4h40. Por questões de segurança, a pista precisou ser completamente interditada, deixando o tráfego totalmente paralisado no trecho e gerando congestionamentos que se estenderam até as primeiras horas da manhã.

Em nota oficial, a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que a interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas. O bloqueio atingiu integralmente o km 199, tanto no ponto inicial quanto no final, sem liberação parcial até a última atualização.

Equipes da concessionária atuaram no local para o controle da ocorrência e orientação dos condutores. Até o momento, não havia previsão oficial para a liberação da pista.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários