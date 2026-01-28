Um incêndio em um caminhão provocou a interdição total da Via Dutra, na altura do km 199, em trecho na cidade de Arujá, na madrugada desta quarta-feira (28). O bloqueio ocorreu no sentido Rio de Janeiro–São Paulo e causou grande impacto no tráfego da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações iniciais, o fogo começou por volta das 4h40. Por questões de segurança, a pista precisou ser completamente interditada, deixando o tráfego totalmente paralisado no trecho e gerando congestionamentos que se estenderam até as primeiras horas da manhã.