Um incêndio em um caminhão provocou a interdição total da Via Dutra, na altura do km 199, em trecho na cidade de Arujá, na madrugada desta quarta-feira (28). O bloqueio ocorreu no sentido Rio de Janeiro–São Paulo e causou grande impacto no tráfego da via.
De acordo com as informações iniciais, o fogo começou por volta das 4h40. Por questões de segurança, a pista precisou ser completamente interditada, deixando o tráfego totalmente paralisado no trecho e gerando congestionamentos que se estenderam até as primeiras horas da manhã.
Em nota oficial, a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que a interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas. O bloqueio atingiu integralmente o km 199, tanto no ponto inicial quanto no final, sem liberação parcial até a última atualização.
Equipes da concessionária atuaram no local para o controle da ocorrência e orientação dos condutores. Até o momento, não havia previsão oficial para a liberação da pista.