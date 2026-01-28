A Polícia Civil investiga a execução de Cleverton de Oliveira Domingues, de 40 anos, morto a tiros na noite desta terça-feira (27), em Taubaté. O crime aconteceu na rua Bernardo Capeleti, em uma via pública da zona rural, nas proximidades do Conjunto Habitacional Sérgio Luchiari, no bairro Barreiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom após relatos de disparos de arma de fogo e de uma possível vítima caída na rua. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Cleverton no chão, já coberto por um lençol colocado por moradores, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo.
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por meio da USA, constatou quatro perfurações por arma de fogo, atingindo tórax, braço, rosto e costas, e confirmou a morte ainda no local.
Embora não haja testemunhas presenciais, relatos colhidos pela polícia indicam que o homicídio pode ter ocorrido após uma desavença em uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas. Moradores também afirmaram que, momentos antes do crime, teria ocorrido uma discussão envolvendo uma mulher, que teria comunicado o ocorrido a um homem apontado como autor dos disparos.
Cleverton possuía antecedentes criminais, mas não tinha pendências judiciais ativas no momento do crime, segundo a polícia.
A perícia criminal e a Polícia Civil realizaram os trabalhos técnicos no local. O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Taubaté e segue sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso, e o autor dos disparos continua foragido.