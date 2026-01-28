A Polícia Civil investiga a execução de Cleverton de Oliveira Domingues, de 40 anos, morto a tiros na noite desta terça-feira (27), em Taubaté. O crime aconteceu na rua Bernardo Capeleti, em uma via pública da zona rural, nas proximidades do Conjunto Habitacional Sérgio Luchiari, no bairro Barreiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom após relatos de disparos de arma de fogo e de uma possível vítima caída na rua. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Cleverton no chão, já coberto por um lençol colocado por moradores, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por meio da USA, constatou quatro perfurações por arma de fogo, atingindo tórax, braço, rosto e costas, e confirmou a morte ainda no local.