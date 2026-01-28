Policiais militares apreenderam 85 porções de drogas e prenderam um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.

A ação ocorreu na rua Venâncio de Paiva, na terça-feira (27), durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Ele já havia sido preso pelo mesmo crime.

