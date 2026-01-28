Policiais militares apreenderam 85 porções de drogas e prenderam um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.
A ação ocorreu na rua Venâncio de Paiva, na terça-feira (27), durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Ele já havia sido preso pelo mesmo crime.
Flagrante
Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e com ele, foi localizada uma saola contendo 35 pinos de cocaína, 50 porções de crack e R$ 44 em dinheiro.
Em consulta aos sistemas, constatou-se que ele tinha outras passagens criminais também por tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.