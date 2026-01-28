28 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Reincidente no tráfico é preso em flagrante em ação da PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de cocaína, crack e dinheiro em São José dos Campos
Apreensão de cocaína, crack e dinheiro em São José dos Campos

Policiais militares apreenderam 85 porções de drogas e prenderam um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.

A ação ocorreu na rua Venâncio de Paiva, na terça-feira (27), durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Ele já havia sido preso pelo mesmo crime.

Flagrante

Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e com ele, foi localizada uma saola contendo 35 pinos de cocaína, 50 porções de crack e R$ 44 em dinheiro.

Em consulta aos sistemas, constatou-se que ele tinha outras passagens criminais também por tráfico de drogas.  Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

