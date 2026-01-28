28 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

ATENÇÃO: Homem é achado morto em São José com sinais de tortura

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, no início da noite de terça-feira (27). O corpo apresentava sinais de violência e a polícia investiga o caso como homicídio.

O encontro do corpo aconteceu durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) em um ponto já conhecido por denúncias de tráfico de drogas, na área da rua Vicente Donati Nunes. Segundo o registro, os agentes caminharam cerca de 100 metros por uma trilha e visualizaram o corpo.

O local foi isolado imediatamente e preservado pela GCM até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou a coleta de vestígios por volta de 19h40. Durante o período de preservação, houve chuva intensa, o que pode ter prejudicado vestígios importantes para a investigação, conforme apontado no registro.

Polícia investiga possível homicídio

Informações preliminares apontam que a vítima apresentava o rosto com ferimentos e indícios de agressões, além de possível estrangulamento com cadarços. Também foi identificado um ferimento na região do abdomen, que ainda será esclarecido (não se sabe, até o momento, se foi causado por disparo de arma de fogo ou por objeto perfurante).

A confirmação da causa da morte e do tipo de ferimento depende dos laudos do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia, que devem orientar os próximos passos da apuração. Enquanto isso, a polícia investiga possível homicídio e trabalha para identificar a vítima e levantar autoria e motivação.

