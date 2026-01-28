Um homem foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, no início da noite de terça-feira (27). O corpo apresentava sinais de violência e a polícia investiga o caso como homicídio.

O encontro do corpo aconteceu durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) em um ponto já conhecido por denúncias de tráfico de drogas, na área da rua Vicente Donati Nunes. Segundo o registro, os agentes caminharam cerca de 100 metros por uma trilha e visualizaram o corpo.