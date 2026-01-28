Um homem foi baleado e detido pela polícia durante atendimento a uma ocorrência de furto à residência na rua Benedito Henrique, em Ubatuba.

A ação ocorreu na terça-feira (25), após o proprietário do imóvel ser alertado de que um homem havia saltado o muro e invadido sua casa durante sua ausência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Abordagem e disparo