28 de janeiro de 2026
REAGIU VIOLENTAMENTE

Homem é baleado pela PM após tentar furtar casa em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi baleado e detido pela polícia durante atendimento a uma ocorrência de furto à residência na rua Benedito Henrique, em Ubatuba.

A ação ocorreu na terça-feira (25), após o proprietário do imóvel ser alertado de que um homem havia saltado o muro e invadido sua casa durante sua ausência.

Abordagem e disparo

Ao notar a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando muros de propriedades vizinhas, sendo avistado ao alcançar a via pública.

Na rua, a equipe policial tentou realizar a abordagem, momento em que ele reagiu com violência, iniciando uma luta corporal e tentando tomar a arma de fogo do policial militar.

Diante do risco à integridade física da equipe, foram realizados disparos para interromper a ameaça. O homem foi atingido e prontamente socorrido, ficando sob custódia policial. O local foi isolado para a realização dos procedimentos legais.

Prisão

Diante do ocorrido, ficou configurada a tentativa de furto e a necessidade de intervenção para conter a agressão, assegurando a proteção da comunidade e dos agentes. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

