Um homem foi baleado e detido pela polícia durante atendimento a uma ocorrência de furto à residência na rua Benedito Henrique, em Ubatuba.
A ação ocorreu na terça-feira (25), após o proprietário do imóvel ser alertado de que um homem havia saltado o muro e invadido sua casa durante sua ausência.
Abordagem e disparo
Ao notar a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando muros de propriedades vizinhas, sendo avistado ao alcançar a via pública.
Na rua, a equipe policial tentou realizar a abordagem, momento em que ele reagiu com violência, iniciando uma luta corporal e tentando tomar a arma de fogo do policial militar.
Diante do risco à integridade física da equipe, foram realizados disparos para interromper a ameaça. O homem foi atingido e prontamente socorrido, ficando sob custódia policial. O local foi isolado para a realização dos procedimentos legais.
Prisão
Diante do ocorrido, ficou configurada a tentativa de furto e a necessidade de intervenção para conter a agressão, assegurando a proteção da comunidade e dos agentes. O homem permaneceu à disposição da Justiça.