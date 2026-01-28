A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na noite de terça-feira (27). Mãe e filho morreram e outros nove feridos.

As vítimas fatais são Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, e seu filho João Vitor Tavares Rachid, de 11 anos.