A Prefeitura de Campos do Jordão decretou luto oficial na cidade por três dias em razão do trágico acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na noite de terça-feira (27). Mãe e filho morreram e outros nove feridos.
As vítimas fatais são Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, e seu filho João Vitor Tavares Rachid, de 11 anos.
Em solidariedade, o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo, o Caê, decretou luto oficial. Com isso, as bandeiras em repartições públicas ficarão hasteadas a meio mastro em sinal de respeito e de pesar.
A colisão frontal entre dois veículos aconteceu por volta das 19h no km 32,3, próximo ao túnel, no trecho de serra da rodovia. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, um terceiro automóvel também se envolveu no acidente. Nove pessoas foram socorridas pelos bombeiros e equipes do Samu a hospitais de Campos do Jordão, Taubaté e Pindamonhangaba.
Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos. No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido. Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No outro carro, o condutor de 30 anos, quatro mulheres – duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27 – e um homem de 22 anos também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do terceiro veículo, de 48 anos, não se feriu.
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.