Três homens foram presos após uma ocorrência de roubo registrada em Ubatuba.
A ação ocorreu na última terça-feira (27), após os policiais serem acionados para atender um chamado na trilha da Cachoeira do Prumirim.
Ocorrência
No local, as vítimas relataram o crime e afirmaram que um dos autores estaria armado. Com base na descrição das características dos envolvidos, a equipe iniciou diligências nas imediações.
Durante a busca, os policiais localizaram três homens na área da cachoeira com perfis semelhantes aos descritos.
Embora não estivessem portando os objetos subtraídos no momento da abordagem, os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo.
Prisões
Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e conduzidos para as providências legais cabíveis. De acordo com a polícia, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga durante o deslocamento.