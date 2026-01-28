Três homens foram presos após uma ocorrência de roubo registrada em Ubatuba.

A ação ocorreu na última terça-feira (27), após os policiais serem acionados para atender um chamado na trilha da Cachoeira do Prumirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência