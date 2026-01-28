28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAPTURADOS

Trio é preso por roubo na Cachoeira do Prumirim, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Roubo em cachoeira resulta em prisão
Roubo em cachoeira resulta em prisão

Três homens foram presos após uma ocorrência de roubo registrada em Ubatuba.

A ação ocorreu na última terça-feira (27), após os policiais serem acionados para atender um chamado na trilha da Cachoeira do Prumirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

No local, as vítimas relataram o crime e afirmaram que um dos autores estaria armado. Com base na descrição das características dos envolvidos, a equipe iniciou diligências nas imediações.

Durante a busca, os policiais localizaram três homens na área da cachoeira com perfis semelhantes aos descritos.

Embora não estivessem portando os objetos subtraídos no momento da abordagem, os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo.

Prisões

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e conduzidos para as providências legais cabíveis. De acordo com a polícia, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga durante o deslocamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários