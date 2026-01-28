Uma tragédia no Vale do Paraíba.
Mãe e filho morreram após grave acidente na rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, na SP-123, e a Polícia Civil apura a dinâmica da colisão, que envolveu três veículos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu no início da noite de terça-feira (27), por volta de 19h, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba. A ocorrência deixou ainda pelo menos nove feridos, levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.
De acordo com o registro da Polícia Civil, as vítimas fatais são Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos, e seu filho João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos. Ambos estavam em um automóvel e chegaram a receber atendimento, mas morreram após dar entrada no Pronto-Socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim.
Como foi o grave acidente
Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté. No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan. Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local. A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito.
Quem são os feridos
Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos. No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido. Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada, e foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 anos e outra de 27 anos, e um homem, de 22 anos, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.
O que acontece agora: investigação e próximas etapas
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.