Uma tragédia no Vale do Paraíba.

Mãe e filho morreram após grave acidente na rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, na SP-123, e a Polícia Civil apura a dinâmica da colisão, que envolveu três veículos.

O acidente aconteceu no início da noite de terça-feira (27), por volta de 19h, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba. A ocorrência deixou ainda pelo menos nove feridos, levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.