Duas pessoas da mesma família — mãe e filho — morreram após grave acidente na rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, na SP-123, e a Polícia Civil apura a dinâmica da colisão envolvendo três veículos.
O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba.
A ocorrência deixou ainda vários feridos, levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.
De acordo com o registro da Polícia Civil, as vítimas fatais são:
Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos (mãe)
João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos (filho)
Ambos estavam em um automóvel e chegaram a receber atendimento, mas morreram após dar entrada no Pronto-Socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim.
Como foi o grave acidente
Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté.
No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan.
Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local.
A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito.
Quem são os feridos e para onde foram levados
Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos.
No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido.
Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada, e foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.
No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27, eum homem, de 22, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.
Investigação e próximas etapas
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.
