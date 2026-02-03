Duas pessoas da mesma família — mãe e filho — morreram após grave acidente na rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, na SP-123, e a Polícia Civil apura a dinâmica da colisão envolvendo três veículos.

O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba.

A ocorrência deixou ainda vários feridos, levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.