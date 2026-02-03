03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FATALIDADE

Quem são as vítimas do grave acidente na rodovia SP-123, Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Jesse Nascimento
Reprodução
Thalysianne e João Vítor foram vítimas fatais do acidente
Thalysianne e João Vítor foram vítimas fatais do acidente

Duas pessoas da mesma família — mãe e filho — morreram após grave acidente na rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, na SP-123, e a Polícia Civil apura a dinâmica da colisão envolvendo três veículos.

O acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (27), por volta de 19h, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 32,3, no trecho do bairro Alto do Piracuama, em Pindamonhangaba.

A ocorrência deixou ainda vários feridos, levados para hospitais em Taubaté e Campos do Jordão.

De acordo com o registro da Polícia Civil, as vítimas fatais são:

Thalysianne Regine Tavares Rachid, de 32 anos (mãe)
João Vítor Tavares Rachid, de 11 anos (filho)

Ambos estavam em um automóvel e chegaram a receber atendimento, mas morreram após dar entrada no Pronto-Socorro de Campos do Jordão, segundo o boletim.

Como foi o grave acidente 

Conforme as informações iniciais, um Jeep Renegade e um VW Fox seguiam no sentido Taubaté.

No sentido contrário, em direção a Campos do Jordão, trafegava um VW Tiguan. Em determinado momento, o VW Fox teria colidido com o Tiguan.

Na sequência, o Tiguan se chocou com o Jeep Renegade.

A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia no local.

A autoridade policial registrou que os laudos periciais (do local e dos veículos) são fundamentais para esclarecer a dinâmica e eventual responsabilidade, e que o caso deve avançar no âmbito de inquérito.

Quem são os feridos e para onde foram levados

Além das duas mortes, o registro policial aponta feridos nos veículos envolvidos.

No carro onde estavam as vítimas fatais, o irmão de João Vítor, de 13 anos, ficou ferido.

Uma adolescente da mesma idade também ficou machucada, e foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceram internados, conforme o boletim de ocorrência.

No VW Tiguan, o condutor, de 30 anos, e as mulheres, duas de 24 anos, uma de 30 e outra de 27, eum homem, de 22, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde em Taubaté e Campos do Jordão. O motorista do Jeep Renegade, de 48 anos, não se feriu.

Investigação e próximas etapas

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A apuração deve considerar depoimentos, imagens e, principalmente, os laudos periciais para definir a dinâmica e as responsabilidades.

Para acompanhar outras ocorrências na SP-123 (Estrada de Campos do Jordão), veja também: colisão frontal contra caminhão mata motociclista.

