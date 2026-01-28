28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após empurrar, socar e enforcar mulher em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Vera Cruz, em Tremembé.

Ele agrediu a companheira várias vezes com socos, empurrões e enforcamentos.

A prisão ocorreu no domingo (25) após denúncia. 

Em diligência ao local indicado, os policiais encontraram o agressor e a vítima.

Ambos foram conduzidos à delegacia onde foi elaborado o boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

