Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Vera Cruz, em Tremembé.
Ele agrediu a companheira várias vezes com socos, empurrões e enforcamentos.
A prisão ocorreu no domingo (25) após denúncia.
Em diligência ao local indicado, os policiais encontraram o agressor e a vítima.
Ambos foram conduzidos à delegacia onde foi elaborado o boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.