Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de furto e receptação foi localizado e preso durante patrulhamento da Polícia Militar em Jacareí na terça-feira (27).

Equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordaram o suspeito no bairro Jardim Paraíba e ao consultar os dados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constataram um mandado de prisão em aberto por furto e receptação.