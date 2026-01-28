28 de janeiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por furto e receptação é preso pela Rocam em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Foragido foi localizado durante patrulhamento em Jacareí
Foragido foi localizado durante patrulhamento em Jacareí

Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de furto e receptação foi localizado e preso durante patrulhamento da Polícia Militar em Jacareí na terça-feira (27).

Equipes da  Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordaram o suspeito no  bairro Jardim Paraíba e ao consultar os dados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constataram  um mandado de prisão em aberto por furto e receptação.

Ele foi  preso e permaneceu à disposição da Justiça.

