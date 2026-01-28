Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de 14,895 quilos de drogas e na prisão de três homens em Campos do Jordão. A operação ocorreu na última segunda-feira (26), no bairro Monte Carlo.

Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), apoiados pela equipe da Polícia Civil, surpreenderam os suspeitos fracionando, embalando e comercializando entorpecentes.