FLAGRANTE

Polícia prende trio com quase 15 kg de drogas em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões de ilícitos enterrados em tambores em Campos do Jordão
Apreensões de ilícitos enterrados em tambores em Campos do Jordão

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de 14,895 quilos de drogas e na prisão de três homens em Campos do Jordão. A operação ocorreu na última segunda-feira (26), no bairro Monte Carlo.

Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), apoiados pela equipe da Polícia Civil, surpreenderam os suspeitos fracionando, embalando e comercializando entorpecentes.

Eles tentaram fugir para uma área de mata, mas foram perseguidos e presos.

Com a informação de que havia ilícitos enterrados em tambores no local, os policiais averiguaram e encontraram grande quantidade de drogas.

Apreensões

Ao todo, foram apreendidos:

  • 2.732 eppendorfs de cocaína (2,438 kg)
  • 2.075 porções de cocaína a vácuo (1,650 kg)
  • 1.087 invólucros de maconha (3,302 kg)
  • 424 invólucros de crack (175 g)
  • 125 invólucros de haxixe (338 g)
  • 15 tijolos de maconha (5,985 kg)
  • 15 porções de ice (17 g)
  • quatro tijolos de crack (590 g)
  • cocaína a granel (315 g)
  • maconha a granel (130 g)
  • quatro balanças digitais
  • quatro celulares
  • apetrechos diversos para fração e embalagem das drogas
  • R$ 90

Os infratores foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

