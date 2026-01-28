Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de 14,895 quilos de drogas e na prisão de três homens em Campos do Jordão. A operação ocorreu na última segunda-feira (26), no bairro Monte Carlo.
Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), apoiados pela equipe da Polícia Civil, surpreenderam os suspeitos fracionando, embalando e comercializando entorpecentes.
Eles tentaram fugir para uma área de mata, mas foram perseguidos e presos.
Com a informação de que havia ilícitos enterrados em tambores no local, os policiais averiguaram e encontraram grande quantidade de drogas.
Apreensões
Ao todo, foram apreendidos:
- 2.732 eppendorfs de cocaína (2,438 kg)
- 2.075 porções de cocaína a vácuo (1,650 kg)
- 1.087 invólucros de maconha (3,302 kg)
- 424 invólucros de crack (175 g)
- 125 invólucros de haxixe (338 g)
- 15 tijolos de maconha (5,985 kg)
- 15 porções de ice (17 g)
- quatro tijolos de crack (590 g)
- cocaína a granel (315 g)
- maconha a granel (130 g)
- quatro balanças digitais
- quatro celulares
- apetrechos diversos para fração e embalagem das drogas
- R$ 90
Os infratores foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça por tráfico de drogas e associação ao tráfico.