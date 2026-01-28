28 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Estrangeiros são presos com 391 kg de folhas de coca em São Paulo

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ SSP-SP
Folhas de coca eram transportadas em dezenas de malas no bagageiro de um ônibus
Folhas de coca eram transportadas em dezenas de malas no bagageiro de um ônibus

Três estrangeiros foram presos em flagrante transportando 391 kg de folhas de coca em um ônibus, em São Paulo.

A prisão ocorreu no bairro Jaguaré, zona oeste, na última segunda-feira (26), em ação da 6ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após acompanhamento do trajeto do veículo por policiais.

Ocorrência

O trio levava a substância em dezenas de malas no bagageiro de um veículo que partiu da fronteira do Brasil com a Bolívia, tendo a região do Brás, na capital paulista, como destino.

Uma investigação indicou que o grupo envolvido com o tráfico de drogas usaria o ônibus para transportar o material.

Dezenas de estrangeiros ocupavam o veículo, que foi acompanhado por policiais até a entrada de São Paulo.

A abordagem ocorreu assim que o ônibus parou às margens da avenida Embaixador Macedo Soares.

Flagrante

Durante a revista, foram encontradas dezenas de malas contendo folhas de coca, totalizando 391 quilos.

Dois homens e uma mulher, de 24, 30 e 39 anos, identificados como donos das malas, foram presos em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 6ª Dise. A substância foi encaminhada à perícia.

