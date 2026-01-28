Três estrangeiros foram presos em flagrante transportando 391 kg de folhas de coca em um ônibus, em São Paulo.
A prisão ocorreu no bairro Jaguaré, zona oeste, na última segunda-feira (26), em ação da 6ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após acompanhamento do trajeto do veículo por policiais.
Ocorrência
O trio levava a substância em dezenas de malas no bagageiro de um veículo que partiu da fronteira do Brasil com a Bolívia, tendo a região do Brás, na capital paulista, como destino.
Uma investigação indicou que o grupo envolvido com o tráfico de drogas usaria o ônibus para transportar o material.
Dezenas de estrangeiros ocupavam o veículo, que foi acompanhado por policiais até a entrada de São Paulo.
A abordagem ocorreu assim que o ônibus parou às margens da avenida Embaixador Macedo Soares.
Flagrante
Durante a revista, foram encontradas dezenas de malas contendo folhas de coca, totalizando 391 quilos.
Dois homens e uma mulher, de 24, 30 e 39 anos, identificados como donos das malas, foram presos em flagrante.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 6ª Dise. A substância foi encaminhada à perícia.