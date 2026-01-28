Três estrangeiros foram presos em flagrante transportando 391 kg de folhas de coca em um ônibus, em São Paulo.

A prisão ocorreu no bairro Jaguaré, zona oeste, na última segunda-feira (26), em ação da 6ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), após acompanhamento do trajeto do veículo por policiais.

Ocorrência