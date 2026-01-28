Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e com ele foram localizadas mais de 400 porções, totalizando 735 gramas de entorpecentes diversos.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h20, no bairro Campo dos Alemães.

Ocorrência