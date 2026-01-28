28 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Menor é apreendido no 'drive-thru' da droga no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescente estava em posse de mais de 400 porções, totalizando 735 gramas de drogas
Adolescente estava em posse de mais de 400 porções, totalizando 735 gramas de drogas

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e com ele foram localizadas mais de 400 porções, totalizando 735 gramas de entorpecentes diversos.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h20, no bairro Campo dos Alemães.

Ocorrência

Policiais militares da 2ª Cia. PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o já conhecido tráfico da "9", o "drive-thru"da droga, com veículos em fila para compra de substâncias ilícitas na rua Arlinda Pereira Dias.

O menor, portando sacolas plásticas, comercializava entorpecentes.

Ao perceber a presença da equipe, tentou fugir pelo telhado das casas, mas foi detido na avenida dos Evangélicos.

Durante a abordagem, foram localizados nas sacolas variedades de drogas e dinheiro.

Apreensões

Com ele foram apreendidos:

  • 355g de maconha (169 porções)

  • 140g de cocaína (81 porções)

  • 80g de haxixe (31 porções)

  • 60g de skunk (50 porções)

  • 40 ml de lança-perfume (02 frascos)

  • 35g de ice (22 porções)

  • 25g de crack (79 porções)

  • R$ 116,00 em espécie

    • A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência) de ato infracional de tráfico de drogas, permanecendo o adolescente apreendido à disposição da Justiça.

