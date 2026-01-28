Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e com ele foram localizadas mais de 400 porções, totalizando 735 gramas de entorpecentes diversos.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h20, no bairro Campo dos Alemães.
Ocorrência
Policiais militares da 2ª Cia. PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o já conhecido tráfico da "9", o "drive-thru"da droga, com veículos em fila para compra de substâncias ilícitas na rua Arlinda Pereira Dias.
O menor, portando sacolas plásticas, comercializava entorpecentes.
Ao perceber a presença da equipe, tentou fugir pelo telhado das casas, mas foi detido na avenida dos Evangélicos.
Durante a abordagem, foram localizados nas sacolas variedades de drogas e dinheiro.
Apreensões
Com ele foram apreendidos:
-
355g de maconha (169 porções)
140g de cocaína (81 porções)
80g de haxixe (31 porções)
60g de skunk (50 porções)
40 ml de lança-perfume (02 frascos)
35g de ice (22 porções)
25g de crack (79 porções)
R$ 116,00 em espécie
A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência) de ato infracional de tráfico de drogas, permanecendo o adolescente apreendido à disposição da Justiça.