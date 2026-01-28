Um homem foragido da Justiça, com pena de mais de um ano a cumprir em regime fechado, foi capturado em Caçapava por policiais militares da 3ª Cia. do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe estava em patrulhamento pela Rodovia João do Amaral Gurgel na terça-feira (27), quando abordou o suspeito.
Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta aos documentos via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se um mandado de prisão em aberto com pena imposta de 1 ano, 4 meses e 27 dias de reclusão.
Ele havia sido preso por furto de uma motocicleta e deixou de cumprir os deveres penais.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao distrito policial da comarca de Caçapava, permanecendo preso à disposição da Justiça.