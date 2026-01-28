Um homem foragido da Justiça, com pena de mais de um ano a cumprir em regime fechado, foi capturado em Caçapava por policiais militares da 3ª Cia. do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe estava em patrulhamento pela Rodovia João do Amaral Gurgel na terça-feira (27), quando abordou o suspeito.

