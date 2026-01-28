Um motociclista foi detido por direção perigosa, uso de placa dobrada e desobediência à ordem de parada.

A ocorrência foi registrada na terça-feira, 27 de janeiro de 2026, no bairro Estufa 1, em Ubatuba, às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

Fuga