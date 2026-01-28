Um motociclista foi detido por direção perigosa, uso de placa dobrada e desobediência à ordem de parada.
A ocorrência foi registrada na terça-feira, 27 de janeiro de 2026, no bairro Estufa 1, em Ubatuba, às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos).
Fuga
Policiais militares, em patrulhamento, avistaram o veículo com a identificação dobrada para evitar fiscalização.
Ao receber ordem de parada, o condutor iniciou uma fuga, transitando pela contramão e pelo acostamento da rodovia, colocando em risco a vida de pedestres e demais usuários da via.
A perseguição se estendeu até o km 49 da BR-101, onde ele perdeu o controle da motocicleta e caiu.
Mesmo após a queda, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pela equipe.
Abordagem
Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
O veículo foi apreendido e as autuações de trânsito foram lavradas pelas irregularidades cometidas.
O homem foi conduzido à delegacia e responderá por adulteração de placa, desobediência e uso indevido da via.