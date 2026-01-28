28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DIREÇÃO PERIGOSA

Motociclista é preso após fugir na contramão e cair na BR-101

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Freepick
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um motociclista foi detido por direção perigosa, uso de placa dobrada e desobediência à ordem de parada.

A ocorrência foi registrada na terça-feira, 27 de janeiro de 2026, no bairro Estufa 1, em Ubatuba, às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fuga

Policiais militares, em patrulhamento, avistaram o veículo com a identificação dobrada para evitar fiscalização.

Ao receber ordem de parada, o condutor iniciou uma fuga, transitando pela contramão e pelo acostamento da rodovia, colocando em risco a vida de pedestres e demais usuários da via.

A perseguição se estendeu até o km 49 da BR-101, onde ele perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Mesmo após a queda, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pela equipe.

Abordagem 

Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

O veículo foi apreendido e as autuações de trânsito foram lavradas pelas irregularidades cometidas.

O homem foi conduzido à delegacia e responderá por adulteração de placa, desobediência e uso indevido da via.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários