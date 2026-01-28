A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu carga de extrato de tomate durante fiscalização no km 78 da rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no Vale do Paraíba. O caminhão foi abordado na última segunda-feira (26). Durante a vistoria, o motorista não apresentou nota fiscal da mercadoria nem documentação referente ao serviço de transporte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A carga havia saído de Bauru, no interior de São Paulo, e tinha como destino o município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Diante da irregularidade, a Vigilância Sanitária de Roseira foi acionada para acompanhar a ocorrência.