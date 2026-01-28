A cidade de São Luiz do Paraitinga segue com duas famílias desalojadas e cinco famílias desabrigadas após o temporal que causou o transbordamento do rio Paraitinga, na última segunda-feira (26).
A Defesa Civil do Estado informou que monitora em tempo real o nível do rio. No começo da noite de terça-feira (27), segundo o órgão estadual, o nível encontrava-se em diminuição, porém, com pontos de alagamento na área central.
Segundo a Defesa Civil, o nível do rio estava cerca de 3 metros acima do curso normal, em avaliação feita no início da tarde de terça-feira (27).
“Há duas famílias desalojadas e cinco famílias desabrigadas, que se encontram no abrigo montado pela prefeitura. Seguimos monitorando e alertando a população”, disse a Defesa Civil do Estado.
Na segunda, após as fortes chuvas, o rio Paraitinga extravasou, causando um ponto de alagamento na avenida Benedito Peão Sobrinho, no Centro da cidade. Uma casa nessa região ficou completamente alagada. O morador chegou a alugar outro imóvel de forma emergencial.