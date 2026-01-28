A cidade de São Luiz do Paraitinga segue com duas famílias desalojadas e cinco famílias desabrigadas após o temporal que causou o transbordamento do rio Paraitinga, na última segunda-feira (26).

A Defesa Civil do Estado informou que monitora em tempo real o nível do rio. No começo da noite de terça-feira (27), segundo o órgão estadual, o nível encontrava-se em diminuição, porém, com pontos de alagamento na área central.