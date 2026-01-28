28 de janeiro de 2026
EMPREGO

Ilhabela tem 154 vagas de emprego; salários de até R$ 3,5 mil

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela oferece 154 postos de trabalho voltados para os setores de serviços, comércio e atendimento.

As oportunidades visam suprir a alta demanda da temporada de verão com cargos para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para PcDs (Pessoas com Deficiência).

Oportunidades

As vagas estão distribuídas por diversos bairros, com destaque para funções operacionais:

Cozinheiro: Vagas em bairros como Armação, Curral e Vila, com salários de até R$ 2.438,45.

Auxiliar de Cozinha: Oportunidades na Barra Velha e Saco da Capela, com remuneração de até R$ 2.200

Recepcionista de Hotel: Postos disponíveis na Água Branca e em Santa Tereza, exigindo ensino médio.

Manutenção e Segurança: Vagas para auxiliar de manutenção e controlador de acesso em regiões como Itaguassú e Engenho D’Água.

Clique aqui para conhecer todas as vagas.

Inscrições 

Para se candidatar, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede do órgão no Via Verde.

O atendimento ao público acontece na Avenida Princesa Isabel, nº 1333, no bairro Perequê.

Candidatos devem portar documentos pessoais e currículo atualizado.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Dúvidas podem ser esclarecidas via telefone pelo número (12) 3896-9200.

É importante ressaltar que a seleção final e os critérios de contratação são de responsabilidade exclusiva dos empregadores.

