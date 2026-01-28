O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela oferece 154 postos de trabalho voltados para os setores de serviços, comércio e atendimento.

As oportunidades visam suprir a alta demanda da temporada de verão com cargos para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para PcDs (Pessoas com Deficiência).

Oportunidades