O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela oferece 154 postos de trabalho voltados para os setores de serviços, comércio e atendimento.
As oportunidades visam suprir a alta demanda da temporada de verão com cargos para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para PcDs (Pessoas com Deficiência).
Oportunidades
As vagas estão distribuídas por diversos bairros, com destaque para funções operacionais:
Cozinheiro: Vagas em bairros como Armação, Curral e Vila, com salários de até R$ 2.438,45.
Auxiliar de Cozinha: Oportunidades na Barra Velha e Saco da Capela, com remuneração de até R$ 2.200
Recepcionista de Hotel: Postos disponíveis na Água Branca e em Santa Tereza, exigindo ensino médio.
Manutenção e Segurança: Vagas para auxiliar de manutenção e controlador de acesso em regiões como Itaguassú e Engenho D’Água.
Inscrições
Para se candidatar, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede do órgão no Via Verde.
O atendimento ao público acontece na Avenida Princesa Isabel, nº 1333, no bairro Perequê.
Candidatos devem portar documentos pessoais e currículo atualizado.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.
Dúvidas podem ser esclarecidas via telefone pelo número (12) 3896-9200.
É importante ressaltar que a seleção final e os critérios de contratação são de responsabilidade exclusiva dos empregadores.