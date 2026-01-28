Temporal com granizo atingiu Jacareí na tarde dessa terça-feira (27/01) e causou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade, com alagamentos, quedas de árvores, muros e até afundamento de asfalto. Segundo a Defesa Civil, o acumulado chegou a “57,5 mm” no pluviômetro da base do órgão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O temporal com granizo impactou principalmente a região central, com pontos de alagamento registrados em: rua Minas Gerais, rua Barão de Jacareí, Parque da Cidade, rua Amin Esper, avenida Nove de Julho, Ramira Cabral, Coronel Carlos Porto, Alfredo Schurig e Getúlio Vargas.
A Defesa Civil informou que, com a chuva intensa, o Córrego do Turi chegou a “nível elevado” nos trechos citados. Houve alerta severo de chuva, disparado para moradores através do sistema cell broadcast.
Além dos alagamentos, a força da água provocada pelo temporal com granizo arrancou paralelepípedos na rua Nossa Senhora de Fátima e na rua Rosalina de Siqueira. A situação aumentou o risco para motoristas e pedestres durante e após a chuva.Ciências aquáticas e marinhas
No Jardim Nova Esperança, na rua Albano Simões de Castro, um muro desabou durante o temporal com granizo e um casal ficou desabrigado. A residência foi considerada “insalubre” após o acúmulo de terra trazido pela enxurrada. Os moradores foram acolhidos por vizinhos.
A Defesa Civil apontou que o imóvel não tinha condições de permanência por causa do material arrastado pela enxurrada: “insalubre”.
A Defesa Civil também atendeu ocorrências de queda de árvores em: rua Adélia Martins Siqueira, rua Azênio Azeredo Chaves e rua Maria Guerra.
As equipes foram acionadas para liberar vias, reduzir riscos e monitorar pontos com possibilidade de novos incidentes após a chuva.
Um afundamento de asfalto foi constatado na Avenida Pedra Santa, em frente à Escola Tito Máximo. O local foi “sinalizado” pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Outra ocorrência após o temporal com granizo foi registrada na rua Vicentina, travessa Nossa Senhora do Carmo, nº 37 (Centro): uma queda de muro e instabilidade em um terreno. O local está em análise por um engenheiro.
Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Desenvolvimento Social seguem nas ruas realizando atendimentos e “monitorando a situação”. O acompanhamento continua por causa do risco de novos pontos de alagamento e instabilidades após chuva forte: “monitorando a situação”
Se você precisar de ajuda por causa do temporal com granizo (alagamentos, quedas de árvores, risco de deslizamento ou estrutura comprometida), acione os serviços de emergência: Defesa Civil: 199, Corpo de Bombeiros: 193 ou Polícia Militar: 190.