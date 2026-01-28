Temporal com granizo atingiu Jacareí na tarde dessa terça-feira (27/01) e causou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade, com alagamentos, quedas de árvores, muros e até afundamento de asfalto. Segundo a Defesa Civil, o acumulado chegou a “57,5 mm” no pluviômetro da base do órgão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O temporal com granizo impactou principalmente a região central, com pontos de alagamento registrados em: rua Minas Gerais, rua Barão de Jacareí, Parque da Cidade, rua Amin Esper, avenida Nove de Julho, Ramira Cabral, Coronel Carlos Porto, Alfredo Schurig e Getúlio Vargas.