Uma das líderes globais da indústria aeroespacial, a Embraer encerrou o quarto trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos (vendas) em US$ 31,6 bilhões – cerca de R$ 168 bilhões. A fabricante classificou o resultado como “nível recorde”.

Segundo a Embraer, o valor da carteira de pedidos consolidada da companhia expandiu 20% ano a ano no último trimestre do ano passado.