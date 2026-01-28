Uma das líderes globais da indústria aeroespacial, a Embraer encerrou o quarto trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos (vendas) em US$ 31,6 bilhões – cerca de R$ 168 bilhões. A fabricante classificou o resultado como “nível recorde”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Embraer, o valor da carteira de pedidos consolidada da companhia expandiu 20% ano a ano no último trimestre do ano passado.
A Aviação Comercial registrou uma carteira de pedidos de US$ 14,5 bilhões. Entre os destaques do quarto trimestre, estão com a aeronave comercial E195-E2, que expandirá as frotas da TrueNoord e da Helvetic Airways. A Air Côte d’Ivoire encomendou o E175 para impulsionar a conectividade regional.
A Aviação Executiva registrou novo recorde histórico de US$ 7,6 bilhões em carteira de pedidos. A Defesa & Segurança registrou a venda de cinco unidades do KC-390 para Suécia e Portugal.
Entregas
A Embraer também alcançou o seu recorde histórico de entrega de aeronaves em 2025, com o número de 244 aeronaves, acima da estimativa de entregar até 240 aviões comerciais e executivos.
Tal volume não é atingido desde 2010, quando a fabricante alcançou 244 aeronaves em um ano e bateu o recorde da série histórica desde 2000. Ou seja, 2025 e 2010 se tornam os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.
A fabricante com sede em São José dos Campos projetava entregar entre 77 e 85 aeronaves na Aviação Comercial e entre 145 e 155 jatos na Aviação Executiva em 2025. Conseguiu entregar 78 jatos comerciais e 155 executivos, respectivamente com alta de 6,85% e 19% na comparação com as entregas de 2024 – 73 e 130.
Em 2024, a fabricante entregou 206 aviões e bateu o recorde dos últimos sete anos. Desde 2017, a companhia não conseguia entregar mais do que 200 aviões em um único ano.
A fabricante fechou 2024 com a entrega de 73 aviões comerciais, 130 executivos e três da área de Defesa. O resultado superou em 14% o volume de entregas de 2023, de 181 aeronaves.
“Estamos muito otimistas com a aviação comercial e executiva”, disse Francisco Gomes Neto, CEO e presidente da Embraer, durante apresentação de resultados financeiros no final de 2025.