28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em Taubaté após discussão com mulher

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Jesse Nascimento

Um homem foi morto a tiros em Taubaté na noite desta terça-feira (27), nas proximidades da rua três, pelo conjunto habitacional Sérgio Luchiari, no bairro Barreiro.

De acordo com moradores, uma mulher teria discutido com um homem e contado para o criminoso, que efetuou os disparos fatais.

Depois dos tiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As equipes da Polícia Civil e Perícia estiveram no local e o criminoso segue foragido.

