Um homem foi morto a tiros em Taubaté na noite desta terça-feira (27), nas proximidades da rua três, pelo conjunto habitacional Sérgio Luchiari, no bairro Barreiro.

De acordo com moradores, uma mulher teria discutido com um homem e contado para o criminoso, que efetuou os disparos fatais.

Depois dos tiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.