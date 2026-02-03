O churrasco dos paulistas ficou mais barato em 2025 graças ao quarteto fraldinha, filé mignon, picanha e costela. Os cortes tradicionais da carne bovina apresentaram as quedas mais expressivas de preço ao longo de 2025, é o que aponta o IPS (Índice de Preços dos Supermercados), levantamento realizado pela APAS (Associação Paulista de Supermercados) em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
A fraldinha lidera o ranking, com redução de 9,85% no período, seguida pelo filé mignon com 9,71% a menos, a picanha, com queda de 3,6% e a costela com baixa de 1,39%.
Segundo o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, os preços da carne bovina refletiram, em 2025, a combinação entre a expansão das exportações e o fortalecimento da demanda no mercado interno e externo.
"Após um período inicial de preços mais altos, impulsionados pela forte demanda externa e pelo ciclo da pecuária, o mercado passou por ajustes ao longo do ano. Mesmo com o ‘tarifaço’ anunciado pelo governo de Donald Trump no início de agosto, o setor demonstrou resiliência", destacou o economista.