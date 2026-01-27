A falta de controle financeiro para consultórios ainda é um desafio relevante para profissionais da saúde no Brasil. De acordo com dados Medicina S.A, seis em cada dez médicos não sabem exatamente quais impostos pagam no exercício da profissão. O dado acende um alerta para os riscos fiscais e financeiros enfrentados por consultórios e clínicas médicas em todo o país.
De acordo com a análise, a falta de clareza sobre tributos como ISS, IRPJ, CSLL e contribuições previdenciárias está diretamente ligada à ausência de rotinas estruturadas de controle financeiro para clínicas e consultórios. Esse cenário pode resultar em pagamento de impostos indevidos, multas, juros e até problemas legais, além de impactar negativamente a sustentabilidade do negócio médico.
O levantamento dialoga com outro dado preocupante: 97% dos médicos afirmam já ter enfrentado algum tipo de dificuldade financeira ao longo da carreira, segundo conteúdo publicado pelo Conclínica. Entre os principais fatores estão a mistura entre finanças pessoais e profissionais, ausência de planejamento tributário e pouca visibilidade sobre receitas, despesas e obrigações fiscais.
Segundo a análise do estudo, mesmo profissionais com alta demanda de atendimentos podem enfrentar instabilidade financeira quando não têm uma visão clara do fluxo de caixa e dos impostos envolvidos na operação do consultório. A complexidade do sistema tributário brasileiro e a rotina intensa da prática médica agravam esse cenário.
Tecnologia como aliada da gestão financeira médica
Diante desse contexto, soluções digitais voltadas à gestão financeira e fiscal têm ganhado espaço no setor de saúde. Plataformas especializadas permitem automatizar processos, organizar receitas e despesas, acompanhar indicadores financeiros e facilitar o cumprimento das obrigações tributárias.
O Conclínica, por exemplo, oferece recursos específicos para controle financeiro de consultórios, integrando informações de faturamento, custos operacionais e relatórios que auxiliam médicos e gestores a tomar decisões mais estratégicas. O uso da tecnologia reduz erros manuais, aumenta a previsibilidade financeira e contribui para uma relação mais saudável com a contabilidade.
Além de melhorar a organização interna, o controle financeiro estruturado permite ao médico focar no que é essencial: o cuidado com o paciente. A profissionalização da gestão não é mais uma opção, mas uma necessidade para a sustentabilidade do consultório no médio e longo prazo, segundo o estudo.
