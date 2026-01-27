A falta de controle financeiro para consultórios ainda é um desafio relevante para profissionais da saúde no Brasil. De acordo com dados Medicina S.A, seis em cada dez médicos não sabem exatamente quais impostos pagam no exercício da profissão. O dado acende um alerta para os riscos fiscais e financeiros enfrentados por consultórios e clínicas médicas em todo o país.

De acordo com a análise, a falta de clareza sobre tributos como ISS, IRPJ, CSLL e contribuições previdenciárias está diretamente ligada à ausência de rotinas estruturadas de controle financeiro para clínicas e consultórios. Esse cenário pode resultar em pagamento de impostos indevidos, multas, juros e até problemas legais, além de impactar negativamente a sustentabilidade do negócio médico.