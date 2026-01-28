Um homem que havia recuperado a visão após dois anos de espera por um transplante de córnea voltou a perder a capacidade de enxergar depois de ser agredido de forma violenta. A vítima foi atingida com um soco no olho recém-operado e sofreu lesões graves, com possibilidade de perda total da visão.
A agressão ocorreu na madrugada de domingo, em frente a uma clínica oftalmológica no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O paciente aguardava atendimento de acompanhamento no Instituto da Visão quando foi surpreendido.
Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor descendo as escadas da clínica e caminhando diretamente em direção à vítima. Sem qualquer motivo aparente, ele se aproxima e inicia as agressões. Um dos golpes atingiu o olho esquerdo, que havia passado recentemente pelo transplante.
De acordo com a polícia, a cirurgia havia sido considerada bem-sucedida e o homem já tinha recuperado a visão do olho operado. Após o ataque, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico de urgência e segue internado. Laudo médico aponta dano permanente, com alta probabilidade de perda total da visão.
O agressor, de 26 anos, foi preso na tarde de segunda-feira. Policiais e guardas civis o flagraram cometendo outra agressão, também sem motivação, contra uma segunda vítima, novamente em frente ao Instituto da Visão. Ele foi detido no local e encaminhado à delegacia.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito vive em situação de rua e já é conhecido por comportamento agressivo na região. Levantamentos indicam ao menos sete registros policiais anteriores por agressões semelhantes. A identidade do homem não foi divulgada.