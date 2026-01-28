Um homem que havia recuperado a visão após dois anos de espera por um transplante de córnea voltou a perder a capacidade de enxergar depois de ser agredido de forma violenta. A vítima foi atingida com um soco no olho recém-operado e sofreu lesões graves, com possibilidade de perda total da visão.

A agressão ocorreu na madrugada de domingo, em frente a uma clínica oftalmológica no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O paciente aguardava atendimento de acompanhamento no Instituto da Visão quando foi surpreendido.