A família do jovem de 20 anos preso pelo assassinato da colega de trabalho Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, afirmou que ele apresentava histórico de transtornos psicológicos e comportamento agressivo antes do crime. Segundo parentes, o suspeito relatava crises de raiva e dizia ouvir vozes, além de fazer uso de medicamentos controlados sem apresentar melhora clínica.

O crime ocorreu dentro de um supermercado, no município de Iporá, no Oeste de Goiás. Natasha foi morta com nove golpes de faca durante o expediente, o que causou comoção entre funcionários e moradores da cidade.