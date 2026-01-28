28 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Jovem Bruna é encontrada sem vida após um dia desaparecida

Por Da Redação | Porteirinha (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bruna Marcela Nunes, de 25 anos
Bruna Marcela Nunes, de 25 anos

A jovem Bruna Marcela Nunes, de 25 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira. O falecimento foi confirmado após a localização do corpo, encerrando dias de buscas e mobilização de familiares e amigos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi encontrado na barragem do Rio Mosquito, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate, e a Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos necessários.

Bruna havia sido dada como desaparecida pelos familiares, que registraram o caso e divulgaram apelos nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro da jovem. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A confirmação da morte gerou forte comoção na cidade e em municípios da região. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e mensagens de despedida à jovem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários