A jovem Bruna Marcela Nunes, de 25 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira. O falecimento foi confirmado após a localização do corpo, encerrando dias de buscas e mobilização de familiares e amigos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi encontrado na barragem do Rio Mosquito, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate, e a Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos necessários.
Bruna havia sido dada como desaparecida pelos familiares, que registraram o caso e divulgaram apelos nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro da jovem. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.
O caso será investigado pela Polícia Civil. A confirmação da morte gerou forte comoção na cidade e em municípios da região. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e mensagens de despedida à jovem.