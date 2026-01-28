A jovem Bruna Marcela Nunes, de 25 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira. O falecimento foi confirmado após a localização do corpo, encerrando dias de buscas e mobilização de familiares e amigos.

O corpo foi encontrado na barragem do Rio Mosquito, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate, e a Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos necessários.