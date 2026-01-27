Familiares e amigos vivem dias de angústia com o desaparecimento de Jucimar Júnior, morador de São José dos Campos, visto pela última vez na tarde de segunda-feira (26), por volta das 14h, na cidade de Caçapava.
Jucimar trabalha como motorista de aplicativo e também é funcionário da Avibras. No momento do desaparecimento, ele conduzia um Ford Ka preto, de placa BBR-8D67. Desde então, não fez mais contato com familiares nem retornou para casa.
O desaparecimento já foi comunicado às autoridades, e parentes iniciaram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que ajudem a localizar o motorista.
A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Jucimar, o veículo ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente.
Informações podem ser repassadas diretamente pelos telefones: (12) 99126-8764 e (12) 99647-5273. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser fundamental para ajudar nas buscas e trazer respostas à família.