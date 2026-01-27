Cláudio Pereira de Assis, o 'Sassá' morreu nesta terça-feira (27), aos 63 anos, em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta terça à tarde, no Cemitério Memorial do Vale.

Sassá, como era carinhosamente chamado pelos amigos, deixou um legado: a lealdade. Tanto é que, nas redes sociais, foram inúmeras as manifestações de apoio.