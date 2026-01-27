28 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus Sassá; aos 63 anos, deixou legado no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Sassá morreu aos 63 anos
Sassá morreu aos 63 anos

Cláudio Pereira de Assis, o 'Sassá' morreu nesta terça-feira (27), aos 63 anos, em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta terça à tarde, no Cemitério Memorial do Vale.

Sassá, como era carinhosamente chamado pelos amigos, deixou um legado: a lealdade. Tanto é que, nas redes sociais, foram inúmeras as manifestações de apoio.

Célia Jacinto lembrou da parceria entre ele e os demais colegas. "Adeus meu amigo Descanse em paz , vc foi muitas vezes meu grande parceiro qdo seu amigo Beto ficou doente , vc sempre ficou ao nosso lado .Deus te receba de braços abertos e fica ai no céu junto do seu amigo", escreveu.

Israel Alves também destacou a generosidade do amigo. "Descansa em paz meu amigo Sassá, você será lembrado pra sempre em nossos corações e na comunidade Jardim Primavera,descansa em paz meu amigo", afirmou.

