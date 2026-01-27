Um homem de 58 anos foi morto a facadas na noite de sábado (24), em um crime registrado como homicídio. A vítima foi identificada como Edson dos Santos Ramos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O caso ocorreu na Rua Valério de Almeida, na região do bairro Parque Residencial Iracy Coelho Netto, em Campo Grande. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida, com diversas perfurações provocadas por arma branca no pescoço e no tórax.