Um homem de 58 anos foi morto a facadas na noite de sábado (24), em um crime registrado como homicídio. A vítima foi identificada como Edson dos Santos Ramos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O caso ocorreu na Rua Valério de Almeida, na região do bairro Parque Residencial Iracy Coelho Netto, em Campo Grande. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida, com diversas perfurações provocadas por arma branca no pescoço e no tórax.
Segundo o boletim de ocorrência, Edson teria chegado à residência acompanhado de um homem de 29 anos. No local, ambos passaram a ingerir bebidas alcoólicas.
Ainda conforme relato de uma testemunha, a vítima teria se aproximado de forma inadequada da mulher do suspeito, o que teria provocado uma discussão. Momentos depois, ao retornar para a área externa do imóvel, a testemunha afirmou ter visto o marido desferindo golpes de faca contra Edson, atingindo principalmente a região do pescoço.
Após o ataque, o suspeito fugiu e não foi localizado até o momento. A mulher ainda tentou prestar socorro à vítima, sem sucesso.
Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para os primeiros levantamentos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e segue sob investigação.