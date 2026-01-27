Uma publicação feita nas redes sociais pela esposa do vereador de Maceió, Luciano Marinho, gerou repercussão no meio político alagoano nas últimas horas. A postagem expôs uma suposta traição envolvendo o parlamentar e uma médica ligada ao instituto mantido por ele.

De acordo com o relato divulgado pela esposa, o relacionamento extraconjugal já ocorreria há algum tempo e teria sido descoberto recentemente. A acusação aponta que a mulher citada presta serviços ao instituto do vereador, situado na parte alta da capital alagoana.