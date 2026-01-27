Uma mulher e o filho morreram após se afogarem no litoral do Rio Grande do Sul, na manhã de sábado (24). As vítimas foram identificadas como Elisandra Vaz Fontoura, de 52 anos, e Davi Vaz Garcia da Rosa, de 10 anos. Um jovem de 24 anos também se envolveu na ocorrência, foi resgatado com vida e segue em estado estável.

O caso aconteceu na praia de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Apesar da rápida mobilização das equipes de resgate e do atendimento médico, mãe e filho, moradores de Teutônia, no Vale do Taquari, não resistiram.