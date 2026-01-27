27 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Elisandra, 52 anos, e Davi, 10 anos; mãe e filho morrem afogados

Por Da Redação | Tramandaí (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Elisandra, 52 anos, e Davi, 10 anos
Elisandra, 52 anos, e Davi, 10 anos

Uma mulher e o filho morreram após se afogarem no litoral do Rio Grande do Sul, na manhã de sábado (24). As vítimas foram identificadas como Elisandra Vaz Fontoura, de 52 anos, e Davi Vaz Garcia da Rosa, de 10 anos. Um jovem de 24 anos também se envolveu na ocorrência, foi resgatado com vida e segue em estado estável.

O caso aconteceu na praia de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Apesar da rápida mobilização das equipes de resgate e do atendimento médico, mãe e filho, moradores de Teutônia, no Vale do Taquari, não resistiram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento ocorreu em um trecho da orla que não possui monitoramento de guarda-vidas. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

O terceiro envolvido foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), recebeu atendimento no local e foi encaminhado para avaliação médica.

