Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada de forma acidental pelo próprio pai, em um episódio que comoveu uma comunidade rural no norte do Tocantins. A vítima, identificada como Pedro Lucas, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na tarde da outra segunda-feira (19), em uma propriedade localizada entre o povoado Farturão e o distrito de Bielândia, no município de Filadélfia. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações) e deslocou equipes do 2º Batalhão para atender a ocorrência.