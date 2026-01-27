Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada de forma acidental pelo próprio pai, em um episódio que comoveu uma comunidade rural no norte do Tocantins. A vítima, identificada como Pedro Lucas, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na tarde da outra segunda-feira (19), em uma propriedade localizada entre o povoado Farturão e o distrito de Bielândia, no município de Filadélfia. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações) e deslocou equipes do 2º Batalhão para atender a ocorrência.
Segundo informações apuradas no local, o pai da criança, de 37 anos, conduzia o veículo ao entrar na área da fazenda. Enquanto familiares desciam para abrir uma cancela, o menino teria passado repentinamente à frente do carro e acabou sendo atingido, sem que o motorista percebesse a tempo de evitar o atropelamento.
Pedro Lucas foi socorrido imediatamente pelos pais e levado para atendimento médico. A criança chegou a dar entrada em uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Araguaína, mas o óbito foi confirmado pela equipe médica.
O caso foi registrado pela Polícia Militar, que acompanhou os procedimentos e deve encaminhar as informações às autoridades competentes para apuração dos fatos.