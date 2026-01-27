Um crime de feminicídio ocorrido em 2017 voltou a chamar atenção pela brutalidade e pelas circunstâncias envolvendo a vítima, que estava grávida de nove meses. Adilson Prado Lima Júnior, então com 25 anos, foi preso após confessar o assassinato da própria companheira, Daiane Reis Mota, também de 25 anos.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia no município de Serrinha, a cerca de 183 quilômetros de Salvador. Daiane estava em fase final de gestação e tinha o parto programado, mas o bebê não sobreviveu.