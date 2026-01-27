A empresária Laís Rocha, de 27 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar a rotina de um relacionamento poliafetivo que envolve sete pessoas. Grávida do primeiro filho, ela divide a vida conjugal com o motoboy Ivan Rocha, de 36 anos, e outras cinco mulheres, expondo desafios e acordos da convivência múltipla.
Além de Laís e Ivan, fazem parte do relacionamento a empresária Ana Carolina, de 20 anos; a engenheira Natália Ferrari, de 30; a criadora de conteúdo Camili Sousa, de 20; a autônoma Maria Eduarda da Silva, de 20; e a radiologista Juliana Aires, de 22. Todos moram na mesma residência, em Atibaia, no interior de São Paulo.
Em entrevistas, Laís afirma que o modelo exige diálogo constante e desconstrução de padrões tradicionais. Segundo ela, o relacionamento não segue expectativas sociais comuns e demanda adaptação diária de todos os envolvidos.
A empresária destaca que a gravidez foi planejada coletivamente e que conta com o apoio das outras mulheres na rotina da casa e nos cuidados com a gestação. Ela relata que a experiência tem sido positiva e marcada pela divisão de responsabilidades.
Laís já havia engravidado em junho de 2025, mas perdeu o bebê. Desde então, uma nova gestação era aguardada pelo grupo. De acordo com ela, outras integrantes também desejam ser mães, e o plano é que Natália seja a próxima a engravidar.
Apesar de viverem juntos, Ivan é legalmente casado apenas com Laís, já que a legislação brasileira não permite o casamento civil com mais de uma pessoa. Ainda assim, o grupo planeja uma cerimônia simbólica para novembro deste ano, na qual todas pretendem se casar vestidas de branco.