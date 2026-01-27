A empresária Laís Rocha, de 27 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar a rotina de um relacionamento poliafetivo que envolve sete pessoas. Grávida do primeiro filho, ela divide a vida conjugal com o motoboy Ivan Rocha, de 36 anos, e outras cinco mulheres, expondo desafios e acordos da convivência múltipla.

Além de Laís e Ivan, fazem parte do relacionamento a empresária Ana Carolina, de 20 anos; a engenheira Natália Ferrari, de 30; a criadora de conteúdo Camili Sousa, de 20; a autônoma Maria Eduarda da Silva, de 20; e a radiologista Juliana Aires, de 22. Todos moram na mesma residência, em Atibaia, no interior de São Paulo.