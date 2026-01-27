A morte de uma adolescente após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o celular conectado ao carregador ganhou novos esclarecimentos por parte da família. Segundo a mãe da jovem, o acidente ocorreu durante a madrugada, quando a vítima manuseava o aparelho enquanto os pais dormiam.

De acordo com o relato, a adolescente teria esperado os pais se deitarem para utilizar o celular que estava ligado à tomada. Durante o uso, o aparelho explodiu em sua mão e, simultaneamente, houve queda de energia na residência.