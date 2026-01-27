27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

'Explodiu na mão dela', diz mãe de menina que carregava celular

Por Da Redação | Belém (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Explodiu na mão dela', diz mãe de menina que carregava celular
'Explodiu na mão dela', diz mãe de menina que carregava celular

A morte de uma adolescente após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o celular conectado ao carregador ganhou novos esclarecimentos por parte da família. Segundo a mãe da jovem, o acidente ocorreu durante a madrugada, quando a vítima manuseava o aparelho enquanto os pais dormiam.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o relato, a adolescente teria esperado os pais se deitarem para utilizar o celular que estava ligado à tomada. Durante o uso, o aparelho explodiu em sua mão e, simultaneamente, houve queda de energia na residência.

Ao perceber a interrupção no fornecimento de luz, o pai se levantou para procurar a filha. Sem encontrá-la no quarto, utilizou uma lanterna e a localizou caída no chão da cozinha, próxima à geladeira, em estado gravíssimo.

Ainda conforme a família, o pai tentou realizar reanimação boca a boca e conseguiu que a adolescente apresentasse sinais de reação. Ela foi socorrida e levada inicialmente ao hospital de Augusto Corrêa, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano, em Belém.

As queimaduras provocadas pela descarga elétrica foram consideradas extremamente severas. A jovem permaneceu entubada por três dias, mas não resistiu aos ferimentos. O caso reforça o alerta sobre os riscos do uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários