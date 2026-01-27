A morte de uma adolescente após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o celular conectado ao carregador ganhou novos esclarecimentos por parte da família. Segundo a mãe da jovem, o acidente ocorreu durante a madrugada, quando a vítima manuseava o aparelho enquanto os pais dormiam.
De acordo com o relato, a adolescente teria esperado os pais se deitarem para utilizar o celular que estava ligado à tomada. Durante o uso, o aparelho explodiu em sua mão e, simultaneamente, houve queda de energia na residência.
Ao perceber a interrupção no fornecimento de luz, o pai se levantou para procurar a filha. Sem encontrá-la no quarto, utilizou uma lanterna e a localizou caída no chão da cozinha, próxima à geladeira, em estado gravíssimo.
Ainda conforme a família, o pai tentou realizar reanimação boca a boca e conseguiu que a adolescente apresentasse sinais de reação. Ela foi socorrida e levada inicialmente ao hospital de Augusto Corrêa, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano, em Belém.
As queimaduras provocadas pela descarga elétrica foram consideradas extremamente severas. A jovem permaneceu entubada por três dias, mas não resistiu aos ferimentos. O caso reforça o alerta sobre os riscos do uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.