27 de janeiro de 2026
SAÚDE

Maria, 11 anos, morre após contrair doença de Chagas

Por Da Redação | Ananindeua (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Maria Luiza Rodrigues
Maria Luiza Rodrigues

A morte de uma menina de 11 anos por Doença de Chagas causou comoção e colocou autoridades de saúde em alerta. Maria Luiza Rodrigues não resistiu após a doença evoluir para insuficiência cardíaca, a forma mais grave da infecção.

Moradora de Ananindeua (PA), a criança estava internada desde o dia 11 deste mês em uma unidade hospitalar da capital paraense. Exames confirmaram a infecção pelo protozoário causador da Doença de Chagas.

Familiares informaram que, antes do agravamento do quadro, houve consumo de açaí no município onde a família reside. Um irmão da menina, também criança, segue internado com o mesmo diagnóstico.

Maria Luiza morreu no Hospital Beneficente Portuguesa, localizado no bairro do Umarizal, em Belém. O sepultamento ocorreu na tarde de segunda-feira (26), em um cemitério particular.