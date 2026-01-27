A morte de uma menina de 11 anos por Doença de Chagas causou comoção e colocou autoridades de saúde em alerta. Maria Luiza Rodrigues não resistiu após a doença evoluir para insuficiência cardíaca, a forma mais grave da infecção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradora de Ananindeua (PA), a criança estava internada desde o dia 11 deste mês em uma unidade hospitalar da capital paraense. Exames confirmaram a infecção pelo protozoário causador da Doença de Chagas.