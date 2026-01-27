A morte de um morador da Grande Belém, às vésperas do Ano-Novo, chamou a atenção para os riscos da Doença de Chagas transmitida por alimentos contaminados. Ronald Maia da Silva não resistiu após semanas de internação, depois de contrair a doença associada ao consumo de açaí.
O caso ocorreu na região da Grande Belém. Ronald começou a apresentar os primeiros sintomas no início de dezembro e permaneceu em tratamento intensivo até o dia 31, quando morreu.
A Doença de Chagas pode ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente quando não passam pelo processo adequado de higienização e branqueamento, etapa essencial para eliminar o barbeiro, inseto transmissor do parasita.
Especialistas reforçam a necessidade de cuidados rigorosos na produção e no consumo do açaí, desde a origem do fruto até o preparo final, como forma de prevenir novos casos.
Familiares e amigos lamentaram a perda precoce. O episódio reacende o alerta sobre a importância de verificar a procedência dos alimentos e seguir corretamente as normas sanitárias.