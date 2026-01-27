A morte de um morador da Grande Belém, às vésperas do Ano-Novo, chamou a atenção para os riscos da Doença de Chagas transmitida por alimentos contaminados. Ronald Maia da Silva não resistiu após semanas de internação, depois de contrair a doença associada ao consumo de açaí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na região da Grande Belém. Ronald começou a apresentar os primeiros sintomas no início de dezembro e permaneceu em tratamento intensivo até o dia 31, quando morreu.