Um desentendimento entre mãe e filho terminou em morte na noite de sexta-feira (23). Rogério Rodrigues Macedo, de 22 anos, não resistiu após se envolver em uma discussão familiar que resultou em uma queda e grave ferimento na cabeça. A mãe dele, Marinalda Macedo Rodrigues, de 47 anos, foi apontada como autora da agressão.

O caso ocorreu por volta das 22h30, no bairro Vila Rica, em Barreiras. A Polícia Militar foi acionada pelo Plantão do Hospital do Oeste, onde o jovem deu entrada desacordado e já sem sinais vitais.