Um desentendimento entre mãe e filho terminou em morte na noite de sexta-feira (23). Rogério Rodrigues Macedo, de 22 anos, não resistiu após se envolver em uma discussão familiar que resultou em uma queda e grave ferimento na cabeça. A mãe dele, Marinalda Macedo Rodrigues, de 47 anos, foi apontada como autora da agressão.
O caso ocorreu por volta das 22h30, no bairro Vila Rica, em Barreiras. A Polícia Militar foi acionada pelo Plantão do Hospital do Oeste, onde o jovem deu entrada desacordado e já sem sinais vitais.
De acordo com o relato de uma testemunha, durante a discussão, Marinalda teria empurrado o filho. Com o impacto da queda, Rogério bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência.
O conflito aconteceu no Bar do Arlindo, localizado ao lado da residência da família, na Rua Serra Negra. O jovem chegou a ser socorrido por familiares e levado ao hospital, mas não resistiu.
A mãe foi localizada pela polícia no endereço indicado pela testemunha e confirmou o empurrão durante o desentendimento. Conforme a Polícia Civil, mãe e filho tinham histórico de problemas relacionados ao consumo de álcool.
Levantamento nos sistemas policiais aponta que Rogério havia registrado três ocorrências contra a mãe e uma por agressão à ex-companheira. Já Marinalda possui registros por brigas familiares e agressões anteriores contra o próprio filho.
Segundo o delegado da Divisão de Homicídios, Jonsivaldo Pereira, Marinalda será autuada por lesão corporal seguida de morte. As investigações seguem em andamento.