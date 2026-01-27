Uma publicação feita horas antes do acidente passou a simbolizar a tragédia que vitimou um casal e deixou uma criança ferida. Polyana Gonçalves Braga morreu após o carro da família capotar, no sábado (24). O marido dela, Felipe Braga, também não resistiu aos ferimentos. O filho do casal, Miguel, de 9 anos, segue internado, mas fora de risco.

Na madrugada do mesmo dia, antes do ocorrido, Polyana compartilhou em uma rede social uma foto ao lado do filho, acompanhada da legenda: “Deus sabia o quanto eu precisava de você”.