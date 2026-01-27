Uma publicação feita horas antes do acidente passou a simbolizar a tragédia que vitimou um casal e deixou uma criança ferida. Polyana Gonçalves Braga morreu após o carro da família capotar, no sábado (24). O marido dela, Felipe Braga, também não resistiu aos ferimentos. O filho do casal, Miguel, de 9 anos, segue internado, mas fora de risco.
Na madrugada do mesmo dia, antes do ocorrido, Polyana compartilhou em uma rede social uma foto ao lado do filho, acompanhada da legenda: “Deus sabia o quanto eu precisava de você”.
O acidente aconteceu na tarde de sábado, na Rodovia Laureano Brogna (SP-351), no trecho entre Bebedouro e Viradouro, no interior de São Paulo. O veículo em que a família estava capotou por motivos que ainda serão apurados.
Polyana e Felipe chegaram a ser socorridos com vida e levados para uma unidade hospitalar. Ela morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Felipe passou por cirurgia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Miguel foi encaminhado em estado grave à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo um tio da criança, o menino está fora de perigo, não precisou passar por cirurgia e a expectativa é de alta médica na próxima terça-feira (27).