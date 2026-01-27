27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

'Deus sabia quanto eu precisava de você', diz mãe antes de morrer

Por Da Redação | Bebedouro (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Polyana Gonçalves Braga e o marido Felipe morreram
Polyana Gonçalves Braga e o marido Felipe morreram

Uma publicação feita horas antes do acidente passou a simbolizar a tragédia que vitimou um casal e deixou uma criança ferida. Polyana Gonçalves Braga morreu após o carro da família capotar, no sábado (24). O marido dela, Felipe Braga, também não resistiu aos ferimentos. O filho do casal, Miguel, de 9 anos, segue internado, mas fora de risco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na madrugada do mesmo dia, antes do ocorrido, Polyana compartilhou em uma rede social uma foto ao lado do filho, acompanhada da legenda: “Deus sabia o quanto eu precisava de você”.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, na Rodovia Laureano Brogna (SP-351), no trecho entre Bebedouro e Viradouro, no interior de São Paulo. O veículo em que a família estava capotou por motivos que ainda serão apurados.

Polyana e Felipe chegaram a ser socorridos com vida e levados para uma unidade hospitalar. Ela morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Felipe passou por cirurgia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Miguel foi encaminhado em estado grave à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo um tio da criança, o menino está fora de perigo, não precisou passar por cirurgia e a expectativa é de alta médica na próxima terça-feira (27).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários