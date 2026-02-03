Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A morte do aposentado Carlos de Melo, aos 81 anos, em São José dos Campos, entristeceu seus filhos e familiares. Mas não foi somente tristeza. Há um sentimento de imenso orgulho do patriarca, que deixou um legado na história da cidade.

Segundo o filho Altair de Melo, 58 anos, que é cobrador do transporte público em São José, foi Carlos de Melo quem plantou uma das árvores mais conhecidas da cidade, que se tornou símbolo do Parque da Cidade, na região norte de São José.

Trata-se da árvore da espécie Samanea saman, conhecida popularmente por “Árvore da Chuva” ou “Chorona”. Ela entrou para o RankBrasil em 2017 com o recorde de maior árvore da espécie no país, com 40 metros de diâmetro de copa e 14 m de altura estimados. Além disso, a gigante tem uma sombra que abrange quase 1 km² de extensão.

A “Árvore da Chuva” é uma espécie nativa rara encontrada com maior frequência no pantanal mato-grossense, no nordeste mineiro e na Amazônia Ocidental. O único exemplar que se tem registro em São José dos Campos foi tombado pelo Decreto 14.878/12, assinado em 10 de fevereiro de 2012.