Uma empresária de 35 anos de São José dos Campos viveu momentos de terror junto ao namorado, um ex-militar de 35 anos que a agrediu, ameaçou com uma faca e acabou preso pela Polícia Militar. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (26), na região central da cidade, e serve de alerta para outras mulheres. “Pode custar a nossa vida”, disse a empresária.

De acordo com o registro, a PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima se apresentou na portaria do prédio e contou que havia sido agredida pelo namorado, que não aceitava o término do relacionamento.

A mulher relatou que o ex-militar teria puxado seus cabelos, batido o rosto dela na parede e desferido socos e tapas, além de apertões no braço e antebraço. A vítima apresentava lesões no rosto, corte em um dedo e hematoma no antebraço, segundo a descrição do atendimento policial.

O boletim aponta ainda que, pouco depois, o ex-militar apareceu na portaria e, durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura dele. A arma foi apreendida.