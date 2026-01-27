O contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, cuidava de um filho de 9 anos diagnosticado com transtorno do espectro autista, segundo a família, que vive um momento de profunda dor. Ele foi morto a tiros na manhã de segunda-feira (26), em um apartamento na região oeste de São José dos Campos.

Wagner namorava há pouco tempo a ex-mulher de um policial civil aposentado, que não aceitava o fim do relacionamento e chegou a ameaçar a ex. O ex-investigador Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, foi preso em flagrante após o crime. Ele é apontado como autor do disparo que matou Wagner. O policial alegou legítima defesa.